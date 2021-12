Dal giorno di Santa Lucia serie di lavori stradali

Ecco gli interventi in programma a partire da lunedì 13 dicembre. Occhio ai divieti di sosta e alle modifiche alla circolazione

AREZZO — Prorogati fino a venerdì 25 febbraio 2022 i lavori per la realizzazione di marciapiede in via Andrea Doria. Confermato, dunque, il senso unico con direttrice via Colombo, 24 ore su 24, nel tratto che va dall’intersezione con via Vespucci al tratto di collegamento con via Caboto. Attenzione anche al restringimento di carreggiata e al divieto di sosta con rimozione nella zona interessata dai lavori. I veicoli che percorrono via Andrea Doria con destinazione la scuola dell’infanzia Gianni Rodari o via Vespucci, dovranno svoltare a destra nel tratto di collegamento con via Caboto, proseguire fino all’intersezione con via Marco Polo e svoltare a sinistra.

La sostituzione degli apparecchi per l’illuminazione stradale comporterà fino a giovedì 23 dicembre, 24 ore su 24, il divieto di transito per i pedoni nei tratti di marciapiede di via Vittorio Veneto dove insistono i pali. Il tratto di via Vittorio Veneto che va dall’intersezione con piazza Saione a quella con via Romana sarà interessato dal senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso mentre il lato numeri dispari dal divieto di sosta con rimozione esteso a 10 metri prima e a 10 dopo ogni palo di pubblica illuminazione.

Lavori alle infrastrutture telefoniche comporteranno fino a giovedì 23 dicembre il divieto di transito per tutti i veicoli nella strada comunale di Patrignone per Ceciliano nel tratto che va dal bivio per Stroppiello al civico 47 di Patrignone. La percorrenza della strada è consentita solo ai residenti. Di conseguenza, a Ceciliano nei tratti che vanno dal civico 35 al civico 46, dal civico 67 al civico 71, dal civico 101 all’intersezione con il bivio per Stroppiello scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso. Fino a venerdì 7 gennaio 2022, divieto di sosta e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso lungo la 73 Senese Aretina a Palazzo del Pero dal civico 8/B per una lunghezza di 30 metri a monte e di 30 metri a valle del civico stesso. Fino lunedì 10 gennaio 2022, divieto di sosta e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Tregozzano dal civico 48 al civico 56/E. Orari: 8,30 – 17,30.

Per lavori al viadotto di viale Don Minzoni è previsto fino a sabato 18 dicembre con orario 8,30 – 18,30 il restringimento della carreggiata nel tratto che va dalla rotatoria che incrocia via Pietro Nenni/viale Caduti di Cefalonia e Corfù all’intersezione con viale dei Carabinieri.

La realizzazione di nuovi allacciamenti idrici comporterà fino a venerdì 7 gennaio 2022 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Marcena dal civico 32 per una lunghezza di 30 metri e il restringimento della carreggiata a Frassineto dal civico 62/S per una lunghezza di 30 metri. Orari 8,30 – 17,30.

