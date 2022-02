Entra in negozio e ruba il cellulare alla titolare

L'episodio in centro. A raccontarlo direttamente la vittima, Costanza, che ha sporto denuncia alla polizia. A Olmo un altro colpo in abitazione

AREZZO — Il fenomeno dei furti sta letteralmente tormentando l'Aretino. Sono ormai all'ordine del giorno, ma anche della notte, colpi in banca, in abitazione, nelle attività commerciali. Sia nel capoluogo che in provincia.

A raccontare uno degli ultimi episodi direttamente Costanza, sulla pagina facebook "Sei di Arezzo se", diventata spesso cassa di risonanza di situazioni analoghe. La ragazza, commerciante del centro cittadino, spiega si essere stata derubata all'interno del suo negozio, ieri, intorno a mezzogiorno.

L'esercente dice anche di aver già sporto denuncia alla polizia fornendo i filmati della videosorveglianza. E sui fatti specifica che "una signora, sui 40/50 anni, bionda e con occhiali da vista" sarebbe entrata nella sua attività, "con fare da professionista", e le avrebbe "rubato il cellulare per poi andarsene".

Da noi contattata Costanza ha spiegato ancora "tengo il telefono sempre a portata di mano, sul bancone, anche per il controllo del green pass. La donna è entrata, chiedendomi di provare un capo che stava provando un'altra cliente nel camerino. Quindi, mi sono allontanata. Poi, però, se ne è andata senza acquistare niente. Sono passati alcuni minuti, ed essendo lo smartphone collegato all'impianto della musica, mi sono resa conto che era saltata. E non ho più trovato il telefono. Dalle immagini delle telecamere interne si vede la signora che prende il mio telefono e lo mette in borsa. I poliziotti mi hanno chiarito che lo fa mentre controlla che io non la veda. Avevo anche pensato che lo avesse preso per sbaglio, ma dalla Questura è emerso il contrario. Inoltre, ho provato a chiamare il mio numero centinaia di volte e non ho mai avuto risposta".

La commerciante lancia anche un appello ai suoi colleghi negozianti affinché prestino la massima attenzione.

Intanto, nella notte tra martedì e mercoledì, i "topi d'appartamento" hanno fatto razzia in una casa, ancora ad Olmo, mentre i proprietari stavano dormendo. Al risveglio, intorno alle 4,30, hanno trovato le stanze a soqquadro e svaligiate di gioielli, borse e giubbotti. Marito e moglie sospettano, addirittura, di essere stati sedati, in quanto non hanno sentito alcun rumore e neppure il cane ha abbaiato. Nei pressi dell'abitazione sono state poi trovate delle sacche, probabilmente abbandonate dai malviventi. Le indagini sono della Questura.