Ilva finisce 90 anni e la festa la fa la Pediatria

La signora Nassini taglia questo importante e chiede a parenti e amici, come regalo di compleanno, una raccolta fondi per il reparto del "San Donato"

AREZZO — Decisamente una bellissima festa di compleanno. La signora Ilva Nassini di Viciomaggio compie 90 anni e chiede a perenti e amici di farle un regalo speciale: una raccolta fondi per la pediatria del San Donato.

Così assieme alla figlia Franca e al genero Marcello ha dato inizio a questa bella iniziativa.

“Un gesto straordinario dichiara il primario Marco Martini. La forza e l'energia che la signora Ilva ha messo in questa iniziativa sono straordinarie. Ha contattato il nostro reparto ed assieme abbiamo definito come investire questa donazione. Una cifra che ci ha permesso di acquistare un PC portatile, un tapis roulant (necessario per eseguire prove da sforzo sui bambini) e ben 6 otoscopi digitali. Alla famiglia Nassini e a tutti coloro che hanno sostenuto la sua idea, come Carlo Ponticelli, va un sentito e caloroso ringraziamento da parte dei medici e infermieri della pediatria di Arezzo”.

Molto soddisfatta la signora Ilva Nassini che ha sottolineato come questo novantesimo sia stato un compleanno davvero speciale.

“Sono molto contenta che tanti amici e parenti abbiamo risposto con entusiasmo. Con questa iniziativa ho voluto dare un aiuto concreto ai bambini del reparto pediatrico ed alle persone che tutti i giorni lavorano per aiutare i nostri piccoli. Per me è stato anche un modo per ricordare mio marito Abramo Testi, scomparso da pochi anni: un uomo molto buono, al quale tutti i bambini volevano bene.”