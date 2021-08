Girandola di medici, ecco come cambiare dottore

Alberto Tanzi cessa l'attività, Claudia Guidelli si trasferisce da Civitella a Monte San Savino e Giuliano Barbato fa il percorso inverso

AREZZO — Girandola di medici di famiglia che interessa Arezzo e la Valdichiana.

Andando per ordine dal 12 settembre il dottor Alberto Tanzi, che opera nell'ambito aretino, cessa la sua attività, i suoi assistiti dovranno scegliere un altro medico tra quelli disponibili nell'ambito territoriale di riferimento.

Nella stessa data è previsto un avvicendamento tra la dottoressa Claudia Guidelli, che cessa il suo incarico provvisorio a Civitella in Valdichiana e si trasferisce a Monte San Savino anche in questo caso i suoi assistiti dovranno scegliere un altro medico tra quelli disponibili nell'ambito, e il dottor Giuliano Barbato che da Monte San Savino si trasferisce a Civitella in Valdichiana, in questo caso gli assistiti saranno assegnati provvisoriamente al medico a Guidelli. Gli assistiti, salvo il diritto alla libera scelta, non devono effettuare alcuna scelta.

Per effettuare il cambio seguire queste le modalità

- Scelta online, se si è in possesso di codice PIN della tessera sanitaria o codice Spid: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consultando la “Guida al servizio di scelta medico online”).

- Tramite App Toscana Slute della Regione Toscana, scaricabile dal sito https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line tramite telefono: al numero 0564-483777, da lunedì al venerdì, 9-13,30, martedì e giovedì anche 14-15.

- Tramite telefono Zona Arezzo: 0575 254832 orario 9-12 dal lunedì al venerdì; Zona Valtiberina: 0575 757723 orario 9-12 dal lunedì al venerdì.

I medici assegnati agli ambiti di scelta e gli orari degli ambulatori sono consultabili all’indirizzo https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/sc...