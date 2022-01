Green Pass, il gestore della piscina cambia idea

Gli atleti tesserati hanno ricevuto la comunicazione che il "Chimera Nuoto" ha deciso di effettuare i controlli imposti. Il direttore si dimette

AREZZO — Meglio tardi che mai. Sembra che il gestore della piscina comunale abbia fatto un passo indietro e sia intenzionato a rispettare le regole. Sì, perché alcuni tesserati del Chimera Nuoto hanno ricevuto un messaggio da parte di Marco Magara, dirigente della società che gestisce la struttura, con la comunicazione che il presidente ha deciso di controllare il Green Pass ai tesserati e agli affiliati. La comunicazione prosegue con le indicazioni che per il momento gli allenamenti sono sospesi fino a che il gestore non riceverà precisa autorizzazione scritta da parte delle autorità competenti.

Marco Magara, che all'interno del "Chimera Nuoto" ricopre il ruolo di vicepresidente e direttore sportivo della società, ribadisce la sua contrarietà alla decisione presa da parte del presidente ( suo padre ndr) in quanto in palese "contrasto con i miei principi e con il dettato costituzionale". Pertanto Marco Magara comunica di aver rassegnato le dimissioni dagli incarichi ricoperti in seno alla società e resta a disposizione per consulenze a atleti e istruttori.

Insomma, sembra finire nel modo che la maggior parte dei cittadini auspicava, questa vicenda che ha assunto toni e aspetti decisamente paradossali vista la situazione pandemica tutt'ora in atto.

Una bella notizia, quindi, per i tanti frequentatori della piscina e anche per l'Amministrazione comunale che, per tutta la giornata di ieri, come afferma anche lo stesso assessore Scapecchi, ha tentato azioni di convincimento nei confronti dell'intransigente gestore della struttura che, oggi, pare si sia convinto a rivedere le sue posizioni e abbia deciso di effettuare i controlli sui Green Pass di tutti coloro che accedono alla piscina.