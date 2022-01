Quirinale, Conte: «No a candidature di parte come Berlusconi» Quirinale, Conte: «No a candidature di parte come Berlusconi»

Attualità mercoledì 19 gennaio 2022 ore 10:50

Ordinanza del sindaco violata, piscina aperta

Le immagini scattata questa mattina alla piscina comunale di Arezzo

La posizione "no green pass" del gestore non ha rispettato neppure l'atto del primo cittadino. Utenti in vasca

AREZZO — La piscina comunale di Arezzo questa mattina risulta aperta. Nonostante l'ordinanza di chiusura immediata del sindaco Ghinelli notificata ieri ed emessa dopo il parere decisivo della Asl, che nella sua relazione seguita all'ispezione ha rilevato "un aumento rischio di contagio per gli utilizzatori". Chiusura che doveva essere tale fino a quando non fossero state ripristinate le condizioni di regolarità. Ma la linea "no green pass" dei gestori non si è arrestata neppure di fronte al provvedimento del primo cittadino. Infatti, anche oggi, a poche ore dall'ordinanza di sospensione dell'attività, la vasca è comunque frequentata. E l'intenzione, secondo quanto si è apprende, è di non rispettare il provvedimento. Come appunto dimostrato. Sono sei le sanzioni già ricevute dal Centro Sport Chimera, il cui presidente è Walter Magara, che nonostante i decreti governativi, si è sempre rifiutato di richiedere la certificazione verde, ritenendola "non necessaria" per chi frequenta la piscina. A questo punto il gestore rischia una denuncia penale. Intanto, alcuni genitori ci hanno riferito che per il pomeriggio di oggi hanno ricevuto un messaggio che conferma il regolare svolgimento dell'allenamento dei loro figli, che fanno parte del settore agonistico. Una comunicazione che ha lasciato alquanto perplessi babbi e mamme.

Claudia Martini

© Riproduzione riservata