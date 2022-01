Tamponi, "test in autonomia non sono validi"

L'Azienda sanitaria precisa che si effettuano solo nelle strutture sanitarie, pubbliche e private, da medici e pediatri, nelle farmacie. Ecco quali

AREZZO — In un momento in cui la corsa ai test Covid è alle stelle e la Regione Toscana lancia l'auto tracciamento, la Asl Toscana Sud Est ha voluto fare una precisazione decisamente importante.

L'Azienda sanitaria, infatti, chiarisce che i tamponi possono essere effettuati nelle strutture del sistema sanitario pubblico, farmacie, tramite medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, associazioni di volontariato.

Mentre i tamponi rapidi autosomministrati al proprio domicilio, acquistati privatamente, che insomma si fanno a casa, non sono in alcun modo validi per le registrazioni del sistema sanitario, né per la rilevazione della positività né per la negatività di fine isolamento o quarantena.

Quindi, per sottoporsi a tampone, è necessario presentarsi con la propria tessera sanitaria e i documenti di riconoscimento in corso di validità. Nel caso delle farmacie è consigliato accertarsi che la struttura registri correttamente la prestazione sulla App "In Salute della Regione Toscana", unica possibilità per essere correttamente inseriti nel sistema.

Ecco l’elenco completo delle farmacie convenzionate in provincia di Arezzo

Anghiari: Ortalli, via Marconi 2.

Arezzo: Afm, via Setteponti 68; Centrale, Corso Italia 120; Comunale 3 Giotto, viale Giotto 69; Comunale 6, viale Mecenate 5; Del Cervo, via Vittorio Alfieri 49/C; Della Chimera, via Monte Falco 19; della SS. Annunziata, via Tarlati 105/B; di Pescaiola, via Alessandro dal Borro 82; La Marchionna, via Alessandro del Vita 3-4; Maestà di Giannino, via Martiri di Civitella 7; Merelli, Corso Italia 157; Ponte alla Chiassa, località Ponte alla Chiassa 314; Romanelli, Corso Italia 263; Ruffini Fanfani, via Anconetana 80; Santa Maria delle Grazie, via Andrea della Robbia 50/52; Scortecci, località Quarata 408; Tiezzi, via Rigutino est 182.

Badia Agnano: Bonci Resti, via 1° maggio 1G/2H.Badia Tedalda: Salvati, via Alpe della Luna 45.

Bibbiena: Bibbiena stazione, piazza Sacconi 1.

Bucine: Beni, via Trieste 175; La farmacia di Bucine, via Niccolò Angeli 25/B.

Castelfranco Piandiscò: Cesari Luca, piazza Kennedy 21, località Faella.

Castiglion Fibocchi: Monticini, via Sette Ponti 13/15 R.

Castiglion Fiorentino: Pierozzi, via Adua 66; San Giovanni, via Martiri di Nassiriya 2; San Michele, viale Mazzini 120.

Cavriglia: Monastero, viale Caduti 29.

Chiusi della Verna: Giotti, via Nazionale 24.

Civitella in Val di Chiana: Comunale, via delle Piscine 3/A; Marsili, via Roma 29/B, Badia al Pino.

Cortona: Chiodini Mercatale, via Mazzini 44, Mercatale di Cortona.

Foiano della Chiana: Del Furia, corso Vittorio Emanuele 39.

Laterina Pergine Valdarno: Daniela Zampi, via Vecchia Aretina 30/32; Tassi, via Case Nuove 10; di Laterina, via Enrico Fermi 4.

Levane: Di Levane, via Leona 1/3.

Loro Ciuffenna: Bencivenni, viale Turati 26; San Giustino, piazza del Popolo 12/A.

Lucignano: Bartolacci, via Matteotti 61.Mercatale Valdarno: Soldani Salvini, via Leccino 26.

Monte San Savino: Comunale, corso Sangallo 38.

Monterchi: Minucci, viale Piero della Francesca 22.

Montevarchi: Ginestra, via Isonzo 1; Bartolini, via Roma 95; Comunale 1, via Francesco Cataliotti 28.

Poppi: Veltroni, via Roma 208/B, Ponte a Poppi; Berioli, piazza Amerighi 2; Mazzeo Cicchetti, via Nazionale 24.

Pratovecchio Stia: Bandini, via Roma 42/B.

San Giovanni Valdarno: Campedelli, corso Italia 110; Comunale 2, via Lavagnini 83/D; Sansoni, corso Italia 113.

Sansepolcro: Cantucci, via XX settembre 90; Galardi, via dei Montefeltro 1; Porta Romana, via Dogana Vecchia 2; Santa Fiora, via Divisione Garibaldi 13.

Strada in Casentino; Simone dott. Attilio, via Roma 16,Terranuova Bracciolini: Burchini Aldo, via Dante 16.

Cortona: Farmacia Centrale Dottor Lucente, via nazionale 38.