Il gestore "il palazzetto del nuoto rimane chiuso"

Presa di posizione dopo l'ordinanza di ieri del sindaco Ghinelli che autorizzava la asd Chimera Nuoto alla riapertura con il controllo del green pass

AREZZO — Non c'è pace per il Palazzetto del Nuoto. Ieri l'annuncio del sindaco Ghinelli e dell'assessore Scapecchi della riapertura dopo l'accordo raggiunto con la asd Chimera Nuoto sul controllo del green pass, oggi però la presa di posizione del gestore che è salito alle luci della ribalta per la sua contrarietà alla "certificazione verde".

Il Centro Sport Chimera Nuoto ha comunicato, poco fa, con un post su Facebook la decisione assunta. Ecco quanto ha scritto: "la società di gestione dell’impianto, Centro Sport Chimera Srl, alla luce delle notizie di stampa del 10 febbraio rilasciate dal Comune di Arezzo nella persona dell’assessore allo sport, smentisce che la piscina possa riaprire in breve tempo.

Il Centro Sport Chimera Srl respinge qualsiasi disinformazione tesa a creare un disagio agli utenti della piscina e un danno d’immagine a chi, da anni, ha rappresentato e rappresenta un modello di gestione.

Il Centro Sport Chimera Srl, infine, rifiuta qualsiasi atto unilaterale e autoritario che rappresenti una reale limitazione, riduzione o condizionamento della propria libera e autonoma attività d’impresa, sancita dall’articolo 41 della Costituzione e dal contratto in essere con lo stesso Comune. I legali sono stati incaricati di valutare le azioni, gli atti e le procedure adottate, pertanto l’invito è a seguire esclusivamente le comunicazioni firmate dalla società di gestione dell’impianto".

Quindi, nonostante l'ordinanza del primo cittadino il gestore non aprirà la struttura. Si è concretizzata la peggiore delle ipotesi. Il braccio di ferro continua e sicuramente la guerra non avrà durata breve.