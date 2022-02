Protesta dei genitori davanti alla piscina chiusa

«Combattete! E vincerete!». Ecco la parola d'ordine per entrare all' «Ultima Barricata». Viaggio dentro il pub sottoterra della resistenza ucraina a Kiev

La struttura dopo le violazioni del gestore "no green pass" è ferma ormai da giorni. Le famiglie hanno espresso la loro preoccupazione

AREZZO — Diversi genitori aretini hanno manifestato la loro preoccupazione oggi davanti alla piscina comunale di Arezzo, in viale Gramsci. La loro richiesta è chiara, che la struttura venga riaperta. Perché i loro figli stanno subendo questa situazione e le regole, con chiaro riferimento alla certificazione verde, vanno seguite.

Il Palazzetto del nuoto, infatti, è chiuso ormai da giorni con un'ordinanza del sindaco Ghinelli arrivata dopo numerose violazioni del gestore sul controllo del green pass e quindi alla normativa anti-Covid. Stessa situazione che si è verificata alla piscina di Foiano della Chiana, dove il gestore è lo stesso.

Gli atleti, come i bimbi dei corsi, quindi sono rimasti infrenati, loro malgrado, nella vicenda. Alcuni si allenano a Subbiano, ma non è facile anche per i genitori gestire gli spostamenti.

Intanto, in Comune sono ancora in corso l'esame documenti su quanto avvenuto. Ricordiamo che l'associazione Chimera Nuoto si è smarcata dalla famiglia Magara, che gestisce l'impianto, dando la disponibilità al controllo del green pass. Ma i gestori stessi non hanno sottoscritto l'autorizzazione. E così la struttura è ancora chiusa.