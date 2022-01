Niente green pass in piscina, scatta la chiusura

Il sindaco Sonnati ha disposto la medesima ordinanza del primo cittadino di Arezzo. Le strutture hanno infatti lo stesso gestore

FOIANO DELLA CHIANA — Il sindaco di Foiano della Chiana, Francesco Sonnati, ha emesso un'ordinanza, sentito il parere della Asl, che dispone la chiusura della piscina di Foiano. Stessa procedura seguita dal primo cittadino di Arezzo, Ghinelli, e medesimo gestore per entrambe le strutture.

Il nodo resta sempre la scelta di non chiedere il green pass. Una situazione che anche nella piscina di Foiano nel corso del tempo ha determinato contestazioni e sanzioni.

L'ordinanza di chiusura, disposta oggi, è stata eseguita nel tardo pomeriggio dai Carabinieri insieme alla Polizia Locale. La piscina, negli ultimi giorni, dopo lo stop al palazzetto del nuoto di Arezzo era stata utilizzata dai numerosi atleti per allenarsi.

Per poter riaprire il requisito è lo stesso richiesto dal sindaco del capoluogo, ossia che il titolare si metta in regola, dandone comunicazione a Comune, Prefettura, Asl. Cioè che controlli la certificazione verde, che deve essere il requisito essenziale per accedere all'impianto.