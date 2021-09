Germania, Scholz: «I tedeschi vogliono un cambiamento e me cancelliere» Germania, Scholz: «I tedeschi vogliono un cambiamento e me cancelliere»

Attualità lunedì 27 settembre 2021 ore 08:25

Industrie e vaccinazione, scatta la campagna

Oggi prima tappa davanti alla UnoAerre a San Zeno. Poi tocca a Prada in Valdarno, Baraclit in Casentino e Menci in Valdichiana