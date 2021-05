Infrastrutture telefoniche, raffica di lavori

Da lunedì 31 maggio molte le zone della città interessate dagli interventi. Attenzione a sosta e circolazione, ecco dove

AREZZO — Saranno soprattutto lavori per infrastrutture telefoniche quelli che interesseranno le strade cittadine a partire da lunedì 31 maggio.

Fino a giovedì 10 giugno è previsto il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso in via Anconetana dall’intersezione con via Luca Pacioli per una lunghezza di 50 metri, in via Luca Pacioli dall’intersezione con via Anconetana e quella con via Tommaso Perelli, in via Tommaso Perelli dall’intersezione con via Luca Pacioli e quella con via Anconetana. Orario 8,30 – 17,30. Nei suddetti tratti scatterà anche il divieto di sosta con rimozione.

Fino a venerdì 11 giugno, divieto di passaggio per i pedoni nei marciapiedi in via Mino da Poppi dal civico 8 al civico 30 e dal civico 15/A al civico 17, in via Bartolomeo di Ser Gorello dal civico 4 F all’intersezione con via Trento e Trieste, in via Trento e Trieste in più punti in base all’avanzamento del cantiere, sia lato numeri pari sia lato numeri dispari. In via Mino da Poppi e in via Bartolomeo di Ser Gorello ci sarà anche il restringimento della limitrofa carreggiata mentre in via Trento e Trieste il divieto di sosta con rimozione, il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso dal civico 40 al civico 44 e il restringimento della carreggiata dal civico 7/1 al civico 7/A. Orari 8,30 – 17,30.

Ancora fino a venerdì 11 giugno, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in viale Santa Margherita dal civico 20 all’intersezione con la rotatoria che incrocia la S.R. 71 Umbro Casentinese Romagnola e la tangenziale urbana e lungo la stessa 71 dal km 150+740 al km 151+700 in località Case Nuove di Ceciliano. I lavori saranno eseguiti in orario serale/notturno dalle 21 alle 7.

Fino a martedì 1 giugno in via Maggiore Toselli dall’intersezione con via Vittorio Veneto al civico 11 scatteranno il divieto di sosta e il restringimento della carreggiata con orario 8,30 – 17,30. Dopo di che i lavori si sposteranno secondo il seguente crono-programma: da giovedì 3 a lunedì 7 giugno divieto di sosta con rimozione e senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso in via Vittorio Veneto dall’intersezione con via Maggiore Toselli a quella con via Romana, da martedì 8 a venerdì 18 giugno divieto di sosta con rimozione e senso unico alternato di circolazione regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Romana dall’intersezione con via Vittorio Veneto a quella con la località Bagnaia, da sabato 19 a mercoledì 23 giugno senso unico alternato di circolazione regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Bagnaia nel tratto che va dall’intersezione con via Romana a quella con la località Vignale e presso quest’ultima dall’intersezione con la località Bagnaia a quella con la strada comunale di Agazzi. Da giovedì 24 a martedì 29 giugno ad Agazzi nel tratto che va dal civico 47 al civico 138, divieto di sosta con rimozione e senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso. Orari 8,30 – 17,30.

Sarà invece la sostituzione dei lampioni a determinare fino a venerdì 4 giugno il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di via Adige, largo Tevere, via Fabroni, via Provenza e in alcuni tratti di Largo Tevere, via Vezzosi, via Bottego, via Trasimeno, largo 2 Giugno. Orario 8 – 18. La natura del cantiere potrà comportare anche la chiusura dei marciapiedi al passaggio dei pedoni, il senso unico alternato o il restringimento della carreggiata

Ancora lavori sul ponte di Buon Riposo ma da giovedì 3 giugno e fino a martedì 8 giugno con senso unico alternato di circolazione regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso con orario dalle 8,30 alle 17,30.

