Inizia la gimkana tra il rosso e l’arancione

Restrizioni fin dopo la Befana, tra semi lockdown e qualche allentamento. Coprifuoco sempre dalle 22 alle 5 del mattino

AREZZO — Passato il Natale va avanti la zona rossa, cominciata alla Vigilia, anche oggi per Santo Stefano. Divieto di spostamenti, se non necessari ed inderogabili, esattamente fino a domenica 27 dicembre. E quasi tutto chiuso.

Mentre, dal 28 saremo di nuovo in arancione. Aperti parrucchieri, estetiste, abbigliamento per bambini, per adulti e negozi di calzature, alimentari e supermercati, oltre che edicole, librerie, cartolerie e ovviamente farmacie e parafarmacie. E comunque tutto il settore dello vendite al dettaglio.

Ristoranti e bar, invece, ancora con servizio solo per asporto ed a domicilio. Niente clienti ai tavoli. Per loro prosegue l’astinenza dal pieno regime che dura da mesi. Vietato pure andare da un comune all’altro, per realtà sotto ai 5mila abitanti, basta che non sia il capoluogo di provincia, ed in un raggio di 30 chilometri.

Ma il 31 dicembre torneremo ancora in rosso, come il primo gennaio e il due e pure il tre. In pieno Capodanno. Speriamo che il colore, tipico del nuovo anno, porti perlomeno fortuna. E per il 2021 ce ne servirà tanta.

Semaforo poi di nuovo arancione solo il 4 gennaio. Mentre il 5 e il 6, per l’Epifania ci ritingiamo di rosso.

Così dal 7 l’auspicio è che la Toscana, e quindi Arezzo, possano mantenere il giallo che aveva conquistato, anche se solo per qualche giorno, prima dell’inizio delle festività. Con negozi tutti aperti e ristoranti servizio al tavolo a pranzo e sempre take away e consegna a casa la sera.

Insomma, un vero e proprio percorso ad ostacoli in attesa che il vaccino arrivi presto per tutti e il Covid smetta di tormentarci.