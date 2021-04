Vaccinazione Johnson&Johnson, assalto dei 70enni

Partecipazione boom al Centro Affari, nessuna rinuncia. Oggi 800 somministrazioni, mille in tutto l'Aretino. Nella Sud Est fascia d'età coperta al 50%

AREZZO — Il 25 aprile per 800 aretini, tra i 70 ed i 79 anni, ha assunto oggi tutto il significato della Liberazione. Ieri dalla guerra e dall'oppressione. Adesso dal Covid.

Perché proprio in questa giornata di festa per tutto il Paese ad Arezzo, al Centro Affari e non solo, è stato somministrato per la prima volta il vaccino Johnson&Johnson. Grandissima l'affluenza.

"Siamo molto soddisfatti, perché come è noto questo vaccino con una dose sola accelera molto i tempi. Non serve infatti il richiamo. Siamo in attesa di avere forniture massicce, come successo con gli altri tipi di siero" - ha spiegato il direttore amministrativo della Asl Toscana Sud Est, Francesco Ghelardi, presente ai padiglioni.

Ma come sta procedendo la campagna sul territorio? "Sugli over 80 c'era molta preoccupazione e scetticismo, io invece ero molto fiducioso. Grazie alla Regione Toscana e all'impegno della medicina generale, mentre prima eravamo in coda alle Regioni adesso siamo ai primissimi posti e abbiamo completato questa fascia d'età. Terminata, tra i primi d'Italia, anche la copertura degli ospiti delle Rsa. Adesso ci concentriamo sugli estremamente vulnerabili, anche qui c'è una ripartenza forte. E finalmente abbiamo numeri più alti anche tra i 70 ed i 79 anni, che nella Sud Est sono circa 100mila. Di questi la prima dose l'hanno già fatta il 50%".

In tutta l'Area Vasta, nei giorni scorsi, sono arrivate 2.500 dosi del nuovo siero americano. Di queste mille sono state destinate alla nostra provincia.

Il blocco avuto dal siero per alcuni giorni, proprio negli Stati Uniti, non ha affatto scoraggiato gli aretini. Anzi, questa mattina, nessuno ha rinunciato alla prenotazione. Davanti ai padiglioni del Centro Affari un vero e proprio esercito di 70enni decisi a sottoporsi alla vaccinazione. "Non ci sono state rinunce" ha spiegato il coordinatore della vaccinazione ad Arezzo Fiere e Congressi, Simone Marraghini.

La vaccinazione con J&J è prevista solo per la giornata di oggi ed ha coinvolto oltre al Centro Affari con l'inoculazione di 800 dosi, anche Cortona alla Palestra Scuola Berrettini con 100 dosi, Loro Ciuffenna all'Auditorium con altre 100 dosi.

Contemporaneamente, come detto dal direttore Gherardi, va avanti a pieno ritmo anche la campagna vaccinale per gli estremamente fragili con vaccino Pfizer, tra ieri e oggi, sono altre 638 le persone chiamate: 264 ad Arezzo, 132 a Siena, 242 a Grosseto.