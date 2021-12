Cerimonia il prossimo 10 dicembre presso il circolo di Badia al Pino. Ecco l'elenco di tutti i riconoscimenti che verranno attribuiti

AREZZO — Impegno sociale e civile in favore del territorio e della comunità. Così le Acli premiano i soci più longevi.

La cerimonia si svolgerà venerdì 10 dicembre presso il circolo di Badia al Pino. Prima della tradizionale cena per lo scambio degli auguri e nel corso della quale saranno attribuiti i riconoscimenti verrà celebrata una messa dall'accompagnatore spirituale don Aldo Celli.

Il cuore della serata sarà la consegna di una medaglia a coloro che, nel corso degli anni, hanno portato un contributo allo sviluppo e al consolidamento delle Acli in veste di dirigenti provinciali o presidenti dei circoli locali.

"Le persone sono la forza e il motore della nostra attività - spiega Luigi Scatizzi, presidente provinciale delle Acli, - dunque è importante tributare il giusto riconoscimento a coloro che, in modo volontario, hanno speso gran parte della loro vita dentro le Acli, per le Acli e con le Acli, consolidando la presenza dell’associazione sui territori e tra la gente. La cena degli auguri di Natale è la tradizionale occasione aggregativa di chiusura dell’anno e ci sembrava doveroso prevedere questo momento che continuerà ad essere proposto anche in futuro e che vuole essere il nostro modo per valorizzare la fedeltà aclista".

I premiati saranno:

- Emanuele Bani (storico presidente del circolo di San Giovanni Valdarno, presidente del consiglio provinciale e iscritto veterano).

- Ubaldo Bidini (storico presidente del circolo di Antria e iscritto veterano).

- Angiolo Chini (storico presidente del circolo di Ruscello, segretario provinciale della Federazione Anziani e Pensionati delle Acli, collaboratore del Patronato Acli e iscritto veterano).

- Luigi Spallacci (presidente emerito del Patronato Acli e storico vicepresidente provinciale).

- Luciano Vanni (presidente provinciale emerito).