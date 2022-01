Morte Sassoli, il cordoglio del Pd aretino

Matteo Bracciali ricorda il presidente del Parlamento Europeo e lo definisce persona dolce, semplice, gentile. "La sua umanità un dono per tutti noi"

AREZZO — La morte di David Sassoli ha sconvolto tutti. Sei mesi fa era stato colpito da una polmonite causata dalla legionella dalla quale sembra essersi ripreso bene. Poi a ridosso di Natale una ricaduta, che gli ha causato una disfunzione al sistema immunitario che gli è stata fatale.

David Sassoli è stato uno di quei personaggi amati da tutti, al di là del credo politico. Giornalista di spessore con una passione smisurata verso l'Europa. Il suo incarico come presidente del Parlamento Europeo era in scadenza ed avrebbe avuto tutte le carte in regola per essere rieletto. Nella notte il decesso in ospedale a soli 65 anni.

David Sassoli era un amico di Arezzo dove spesso veniva per trascorrere qualche giorno in relax accanto agli amici.

Il segretario comunale del Pd Matteo Bracciali lo ricorda come un uomo dolce, semplice, gentile. "La sua capacità di rappresentare in modo così profondo e autorevole l’anima sociale dell’Europa e il suo ruolo di pace nel mondo e’ un patrimonio straordinario che lascia a tutti quelli che credono nell’Europa, quella dei diritti, della libertà e della tutela della dignità umana. La sua umanità era un dono per tutti noi. Non e’ cambiato in tutti questi anni il suo amore per i 'piccoli': non c’era un impegno troppo importante per non concedere un saluto, un sorriso alle persone che lo venivano a salutare, che volevano scambiare con lui una parola. E’ quella capacità di essere parte insieme che chiediamo tutti a gran voce a chi ci rappresenta che David nella sua vita politica e’ sempre riuscito a mantenere senza sforzo e finzioni. Per me è stato un punto di riferimento - conclude Matteo Bracciali - nei momenti belli e meno belli. Lui c’è sempre stato con una parola di conforto, con un consiglio, con un sorriso. Alla sua splendida famiglia e ai suoi collaboratori e amici un grande abbraccio. Una persona unica, un buon maestro se n’è andato. Ciao David".