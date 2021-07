Arezzo Music Fest, è la serata di Motta

Il popolare artista toscano porterà sul palco dell'Anfiteatro il suo nuovo album "Semplice". L'apertura dello spettacolo è affidata a Lorenzo Krugrr

AREZZO — Grande serata di musica all'Anfiteatro sotto le Stelle". Questa sera, infatti, l'Arezzo Music Fest presenta lil concerto del cantautore Motta.

Si tratta dell'ultimo spettacolo dell'artista nella sua terra di Toscana prima del grande evento, già sold out, di Milano.

Motta porterà sul palco il nuovo album “Semplice”, assieme a una band rinnovata che sta conquistando tappa dopo tappa tutta l’Italia e una presenza d’eccezione: la sorella di Motta che avendo registrato con lui la traccia “Qualcosa di normale” salirà sul palco dell’Anfiteatro per duettare con il fratello.

L’apertura della serata è affidata all’eclettico Lorenzo Kruger, ex Nobraino, che in veste solista porterà vecchie hit assieme a nuovi brani del suo nuovo lavoro in uscita il prossimo settembre.

Il costo dei biglietti è di 20 euro. Intanto continuano a correre le altre date dell’Arezzo Music Fest: il 31 luglio, il ritorno dei Negrita con quella che sarà una grande festa e un anfiteatro in sold out già da settimane. La storica band aretina porterà uno vero e proprio live rivisitato in ogni dettaglio per celebrare i loro 25 anni di carriera.

Grande attesa poi per il talento internazionale dei Calibro 35 che saranno in concerto ad Arezzo, con ingresso gratuito, il 5 agosto e i Subsonica, quasi sold out, che il 26 agosto chiuderanno l’Arezzo Music Fest 2021 sicuramente in modo incredibile,

Per informazioni: mengomusicfest@gmail.com - www.mengomusicfest.com

Biglietti e prevendite su: www.discoverarezzo.com/biglietteria