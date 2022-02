Municipale, nuova jeep per "scovare" abusi edilizi

Presentato il mezzo arrivato in dotazione al Comando di via Setteponti. Sarà in uso per i servizi di polizia edilizia e controllo del territorio

AREZZO — Sono stati il sindaco Alessandro Ghinelli e il comandante Aldo Poponcini a presentare, proprio nella piazza del Comune, il nuovo mezzo in dotazione alla Polizia Municipale.

Una jeep Renegade che sarà impiegata principalmente per individuare abusi edilizi, anche in zone più difficilmente raggiungibili. In sostanza, il mezzo verrà destinato ai servizi di polizia edilizia e di controllo del territorio.

“Ci eravamo lasciati sei mesi fa in questa stessa piazza – ha sottolineato il primo cittadino – con la stazione mobile funzionale alle esigenze del reparto antidegrado. Proseguiamo adesso con la filosofia degli ‘uffici non stanziali’ per permettere agli agenti di svolgere una costante azione di presidio. Questo veicolo, in particolare, è in grado di battere strade di agevole e meno agevole percorrenza e rappresenta plasticamente l’ulteriore dimostrazione di come l’incremento di risorse e uomini sia fondamentale, per questa amministrazione, per aumentare sia la sicurezza percepita che quella effettiva”.

Il comandante Aldo Poponcini ha quindi chiosato: “ringraziamo ovviamente il sindaco per questo investimento che garantisce migliore efficacia alle nostre capacità operative. Il mezzo sarà da domani un occhio vigile sul territorio, dai cantieri agli eventuali manufatti abusivi”.