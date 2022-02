Montagnier, l'ultimo comizio a Milano con i no green pass: «I vaccini non funzionano» Montagnier, l'ultimo comizio a Milano con i no green pass: «I vaccini non funzionano»

Cronaca giovedì 10 febbraio 2022 ore 18:38

Scontro tra auto e bicicletta, grave una donna

L’incidente in via Baldaccio d’Anghiari nel tardo pomeriggio. Ferita una 42enne portata al San Donato in codice giallo

AREZZO — Scontro tra un’auto ed una bicicletta, intorno alle 18, in via Baldaccio d’Anghiari, poco distante dal centro cittadino. Ferita in maniera grave una donna di 42 anni che si trovava in sella alla bici. Soccorsa dai sanitari del 118, con ambulanza e automedica, è stata portata in codice giallo all’ospedale San Donato. Per i rilievi sul posto la Polizia Municipale.