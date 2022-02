Nuovo centro vaccinale dentro alla farmacia

Addio a Monica Vitti, l'attrice con Alain Delon in «L'eclisse»

Da giovedì 3 febbraio alla comunale "Mecenate". Potenziato il servizio già offerto alla struttura "San Giuliano"

AREZZO — Un nuovo centro vaccinale nelle Farmacie Comunali di Arezzo.

Giovedì 3 febbraio prenderanno il via le vaccinazioni anti-Covid alla farmacia “Mecenate” e verrà così potenziato un servizio che già era fornito alla farmacia “San Giuliano” e che verrà ora previsto anche nel centro cittadino.

Questa novità rientra nella recente riorganizzazione e ottimizzazione delle attività condotte dalle Farmacie Comunali di Arezzo per fronteggiare l’emergenza sanitaria: il servizio dei vaccini anti-Covid, condotto dal dottor Francesco Insana, sarà rivolto ai cittadini a partire dai dodici anni di età e sarà garantito tutti i giovedì dalle 9.30 alle 18.30 in un apposito locale in viale Mecenate adiacente alla farmacia.