Occhio a due giorni di lavori alla rete idrica

Il primo e 2 febbraio interventi di Nuove Acque in due importanti snodi cittadini. Possibile riduzione o interruzione del servizio

AREZZO — Lavori di manutenzione e ammodernamento della rete idrica di Arezzo, programmati dai tecnici di Nuove Acque, al fine di migliorare la qualità del servizio, soprattutto in termini di continuità, intervenendo su due importanti snodi cittadini.

L’attività verrà suddivisa in due differenti momenti, in cui verranno sostituite due idrovalvole: il primo intervento verrà eseguito durante la notte fra martedì primo e mercoledì 2 febbraio nella zona di Porta Sant’Andrea dalle 23 alle 6;

il secondo intervento si svolgerà conseguentemente al primo a partire dalle 6 di mercoledì 2 febbraio, terminerà nel primo pomeriggio dello stesso giorno e verrà eseguito in via Padre Caprara.

Durante gli interventi, dalle 23 di martedì primo febbraio alle 23 di mercoledì 2 nelle aree interessate, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di riduzione della pressione percepita dall'utenza e possibili riduzioni del flusso erogato, oltre ad eventuali casi di torbidità.

Nel dettaglio saranno coinvolte le aree di San Clemente, direttrice via della Chimera, direttrice via Tarlati - via Buonconte da Montefeltro - quartiere San Domenico, San Lorentino, Porta Buia, direttrice via Garibaldi - via Signorelli - viale Michelangelo - via Piero della Francesca, Guido Monaco, via Petrarca - via Crispi, stazione, Monte Falco, Monte Cervino, viale Mecenate - via XXV Aprile - via degli Accolti, zona Esselunga, Santa Maria delle Grazie, Saione, via Vittorio Veneto, via Romana, zona Dante, Bagnaia-Agazzi, La Mossa, Molin Bianco, Tortaia, Meridiana, San Donato, direttrice via Masaccio - viale Dante, direttrice via Marco Perennio - via Fiorentina - Orciolaia - Le Caselle - Gavardello - via Setteponti - Pratacci - San Leo - Montione, direttrice viale Cittadini - via A. Dal Borro - via Benedetto Croce – Pescaiola - via Calamandrei, Ponte a Chiani, Chiani, San Giuliano, Le Poggiole, Ruscello, Valle del Vingone.



Per info e segnalazioni è attivo tutti i giorni h 24 il numero verde gratuito 800.19.19.19.