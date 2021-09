Palazzina Comando al Centro per l'impiego

Milano, Giorgia Meloni ritarda in conferenza stampa e Salvini va via

Lo ha deciso il Consiglio comunale. Concessione d'uso a titolo gratuito con le spese per la ristrutturazione a carico dell'Amministrazione cittadina

AREZZO — Adesso è ufficiale. Il Comune concede a titolo gratuito l'uso della cosiddetta Palazzina Comando, situata all'ex "Cadorna", all’Agenzia regionale toscana per il nuovo centro per l’impiego dell’area aretina.

Il Consiglio comunale ha approvato la proposta presentata dell'assessore Alberto Merelli.

L’immobile necessita di interventi di ristrutturazione e di adeguamento funzionali che saranno a carico del Comune di Arezzo, già previsti nel piano triennale delle opere pubbliche. I tempi: il Comune s’impegna a concludere le opere entro il 31 dicembre 2023. Qualora non fossero ultimate a quella data, il Comune di Arezzo si farà carico dal primo gennaio 2024, fino al definitivo trasferimento, del canone di locazione che il centro per l’impiego dovrebbe continuare a sostenere per l’attuale sede di viale Piero della Francesca.