Palazzo fa quadrato intorno al sindaco Ghinelli

Il capogruppo di Ora Ghinelli replica duramente al Pd: "chi appare senza guida è la gestione della sanità toscana"

AREZZO — Simon Pietro Palazzo, capogruppo di Ora Ghinelli 2025, non ci sta. E replica, senza peli sulla lingua, al Pd che poche ora fa ha puntato il dito contro il sindaco, che al momento non si trova ad Arezzo, ma lontano dalla città, esattamente negli Usa.

"Ghinelli sempre operativo, Giani unico Presidente assente alla riunione sul piano vaccinale" esordisce subito, a spron battuto, Palazzo. Quindi, prosegue "sono queste le assenze che dovrebbero scandalizzare il Pd aretino che predicare bene e razzola male. Il problema infatti non è che razzolano male ma che ancora cercano di predicare. A noi non è sfuggito invece un fatto molto più grave, emerso palesemente da note di stampa di esponenti regionali dello stesso Partito Democratico ovvero la mancanza del Presidente Giani all'ultima conferenza Stato Regioni. Sembra aver partecipato per interposta persona".

"In estrema sintesi - termina il capogruppo consiliare - in una riunione dove il Governo cercava di passare la patata bollente della gestione della somministrazione del vaccino AstraZeneca alle Regioni e tutti gli altri Governatori tentavano di tutelare i propri corregionali, la Toscana restava afona rispondendo con il silenzio perché chi presente per la nostra Regione, non aveva titolo di parlare in quanto nemmeno assessore o dirigente. Chi appare senza guida anche ai suoi stessi alleati all'interno del Governo sembra non il Comune di Arezzo, ma la gestione della sanità toscana".

Per poi chiosare "il Comune di Arezzo e chi lo amministra parla e parlerà con fatti concreti, come le importanti disponibilità economiche che immetteremo a breve post bilancio per contrastare la crisi e sostenere così con tutto quello che possiamo la ripartenza".