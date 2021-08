Pier Luigi Rossi ospite a La Versiliana

Questa sera il noto medico nutrizionista sarà ospite del talk show nel corso del quale presenterà il suon nuovo libro "Un Corpo Nuovo"

AREZZO — E' il talk show per eccellenza dell'estate. Ogni anno La Versiliana rappresenta il punto di riferimento del dibattito politico, economico, medico, sociale. Insomma è il salotto buono" italiano che crea interesse fra le gente e fa opinione.

Questa sera ospite del talk show è Pier Luigi Rossi. Lo stimato medico aretino, così come avviene ormai da anni, e’ invitato a La Versiliana come uno dei più innovativi medici in Italia nella Scienza della Alimentazione. Nell'occasione verrà presentato anche il suo ultimo libro “Un Corpo Nuovo”, ai primi posti in Italia per il settore medico.

Viviamo una epoca caratterizzata dalla fobia del grasso, così Pier Luigi Rossi ha scritto un libro interamente dedicato al grasso corporeo. Per ridurre l’eccesso adiposo occorre conoscere il grasso corporeo.

“La Natura ci ha donato il grasso corporeo ma il nostro comportamento errato ha trasformato il dono in malattia. Sta a noi vivere il nostro grasso corporeo come sorgente di salute e di longevità; il futuro è dentro di noi”.

Il grasso corporeo segna la nostra vita fin dalla nascita e ci accompagna per tutta la nostra esistenza, condizionando energia, salute, longevità, immagine estetica.

"Quello che è fondamentale sapere - aggiunge Pier Luigi Rossi - è che ognuno ha il suo grasso perché ognuno ha il suo Dna, ma soprattutto che non tutto il grasso corporeo è nocivo. Il grasso è stato considerato per molto tempo una sede inerte di conservazione dell’energia, un accumulo da 'distruggere' per essere belli e tornare in forma. Questo approccio è ormai superato. L’attuale ricerca scientifica riconosce al tessuto adiposo un ruolo positivo e protettivo sia nelle donne che negli uomini. Il grasso sano è la culla delle cellule staminali, cellule madri necessarie per il continuo rinnovamento dei nostri organi, ed è anche la sorgente della giovinezza strutturale, estetica, funzionale dell’intero organismo umano. Siamo noi a trasformare il grasso in patologia estetica e funzionale, perché non conosciamo e non apprezziamo questo dono che ci ha fatto la Natura e che ci consente di avere energia biochimica sempre a disposizione".

L’obiettivo del libro è guidare il lettore in un percorso di conoscenza per riuscire ad evitare un eccesso di grasso, così come una sua dannosa riduzione, per vivere in salute metabolica, ormonale e immunitaria.

"Tramite il metodo molecolare di alimentazione consapevole riusciamo a compiere una riprogrammazione metabolica, perdere peso ed esaltare il nostro grasso sano, per vivere in salute e raggiungere una longevità sia estetica che funzionale, evitando il decadimento cognitivo-cerebrale" - conclude Pier Luigi Rossi.