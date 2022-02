Porta Santo Spirito convoca l'assemblea soci

Regno Unito, allarme per la bufera Eunice: raffiche a 150km orari, alberi caduti, mare in tempesta

Venerdì 4 marzo in seconda convocazione alle 21,15 presso la sede sociale. I punti all'ordine del giorno: approvazione relazione morale e finanziaria

AREZZO — Anche il Quartiere di Porta Santo Spirito, dopo Sant'Andrea e Porta del Foro, convoca i soci in assemblea ordinaria. L'appuntamento è per venerdì 4 marzo alle 21,15 presso la sede sociale del Quartiere in via Niccolò Aretino. Tra i punti all'ordine del giorno: approvazione della relazione morale e finanziaria.

Eccoli tutti nel dettaglio:

1. Relazione Morale del Consiglio Direttivo;

2. Rendiconto finanziario anno 2021;

3. Relazione Collegio Sindacale;

4. Discussione e votazione dei punti 1, 2 e 3;

5. Determinazione quota sociale per l’anno 2022;

6. Varie ed eventuali.

Si ricorda che, a norma di Statuto, possono partecipare all’assemblea tutti i soci ordinari, onorari e sostenitori che, alla data di svolgimento della stessa, siano in regola con il pagamento della quota associativa relativa all’anno 2021.