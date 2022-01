Positivo al Covid beccato in giro sull'auto

Si tratta di un 20enne sorpreso dai Carabinieri a bordo di una vettura insieme ad altre persone. Doveva però essere in isolamento

AREZZO — Maxi controlli dei Carabinieri per verificare il rispetto delle normative anti contagio, green pass compreso.

In questo contesto, la scorsa notte, una pattuglia della Compagnia di Arezzo ha denunciato a piede libero un 20enne italiano, beccato a bordo di un'auto in via Fiorentina, assieme ad altre persone, mentre in realtà doveva essere in isolamento domiciliare perché positivo al Covid.

Il ragazzo, che è risultato residente in un'altra provincia della Toscana, con tutte le cautele del caso, è stato fatto immediatamente rientrare al proprio domicilio e denunciato per le violazioni previste anche dalle ultime disposizioni del Governo.