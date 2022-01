Presidenza Estra, ricorso al Tar di Macrì e Comune

Depositato l'atto con la richiesta di sospendere gli effetti della delibera dell'Anticorruzione che ha determinato la decadenza dall'incarico

AREZZO — Ricorso al Tar dell'avvocato Gaetano Viciconte, che assiste Francesco Macrì, contro la delibera di Anac che ha determinato la decadenza dello stesso Macrì dal ruolo di Presidente di Estra. Il ricorso al Tribunale amministrativo si basa sul convincimento che Estra non sia una società di diritto privato sotto controllo pubblico e per questo Macrì deve essere reintegrato al vertice della multiutility.

Invece, per l'Anticorruzione quella nomina non era legittima e non poteva essergli conferita, come ha riportato nero su bianco.

Anche il Comune di Arezzo ha scelto la strada del ricorso al Tar al fine di contestare il ruolo di ente conferente, che gli riconosce anche Anac nell'ambito della stessa delibera. In sostanza per il Comune la scelta di chi nominare alla presidenza gli sarebbe spettata dato che, attraverso Coingas, detiene la maggioranza delle quote.