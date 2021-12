Presunte molestie in ospedale, aperta indagine

Covid, la lezione di Burioni: «Il vaccino ha salvato 500 mila vite in Europa. Vogliatevi bene e vaccinatevi»

Segnalazione da parte di "Collettivae" e riguarda un episodio che sarebbe accaduto ad una donna al Punto Prelievi. La Asl vuol vederci chiaro

AREZZO — Ieri nella pagina Social di "Collettivae" la denuncia di un presunto abuso su una donna da parte di un Infermiere che sarebbe avvenuto al Punto Prelievi dell'ospedale "San Donato" di Arezzo.

Da quanto riportato nel post, che pubblichiamo integralmente a piè pagina, un infermiere uomo avrebbe toccato la donna nelle parti intime, proferendo commenti riferiti alla sua fisicità e rivolgendole domande relative alla sfera privata e intima, oltreché pesanti avances. L'episodio si sarebbe verificato nella giornata di ieri, sabato 4 dicembre.

Nel post, inoltre, viene affermato che la donna non sarebbe in grado di identificare il responsabile, perché allontanata velocemente dal luogo del fatto e che non ci sarebbero testimoni diretti di quanto accaduto.

Un episodio che, se confermato, sarebbe di una gravità inaudita e che comporterebbe evidenti risvolti anche di natura penale.

Così questa mattina la Asl ha comunicato che la direzione generale dell'azienda ha immediatamente attivato un'indagine interna per verificare i fatti denunciati e le eventuali responsabilità del personale Asl. "Se saranno accertate responsabilità verranno presi provvedimenti di natura disciplinare e con invio dell’esito delle indagini alla Procura della Repubblica".

Presa di posizione anche dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche. Il presidente Giovanni Grasso dichiara che "qualora fosse confermata la veridicità di quanto viene segnalato dall'associazione Collettivae e se l'autore del gesto fosse un infermiere iscritto a OPI Arezzo applicheremo la legge. Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate sono la sospensione dall’esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi e la radiazione dall’Albo. Rimaniamo in attesa dell'indagine interna alla Ausl Toscana Sudest, e della denuncia della persona lesa” - conclude la nota dell'OPI di Arezzo.