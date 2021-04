Prevenzione incendi boschivi, soldi dalla Regione

Stanziato oltre un milione di euro per la provincia di Arezzo. La fetta più grossa in Casentino. Ecco come sono ripartite le risorse

AREZZO — Prevenzione degli incendi nei boschi. La Regione stanzia oltre un milione di euro per la provincia di Arezzo.

Entrando nel dettaglio, all’Unione dei Comuni Montani del Casentino vanno 498mila euro, all’Unione dei Comuni del Pratomagno 319mila euro, all’Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana 273mila euro.

“Le risorse stanziate – afferma Lucia De Robertis – sono destinate a coprire varie tipologie di spese sostenute per tutelare il territorio boscato dal rischio incendi: dalle visite mediche per il personale impiegato al suo addestramento, dalla copertura assicurativa alla reperibilità. Inoltre questi soldi sono destinati alla manutenzione degli invasi per l’approvvigionamento idrico, alla realizzazione di viali parafuoco, alla manutenzione della viabilità di servizio e della fondamentale rete di comunicazione radio.”

Una parte delle risorse, poi, finanzia gli interventi pubblici forestali previsti dal Piano Agricolo Forestale Regionale. Previsti anche circa 13mila euro a beneficio del Comune di Arezzo per le convenzioni col volontariato antincendio per il periodo luglio-agosto.

“Il tema della prevenzione degli incendi dei nostri boschi – conclude De Robertis – è fondamentale, a maggior ragione in presenza delle note difficoltà che si sono manifestate per l’attuazione degli interventi di taglio e cura del bosco, a causa della ormai nota pronuncia del Consiglio di Stato sull’autorizzazione paesaggistica. Difficoltà che come Regione stiamo provando a superare, con due iniziative legislative presentate da noi del Pd che la prossima settimana esamineremo nella mia commissione”.