Primo appuntamento del 2022 con il Mercatale

Domenica 2 gennaio, dalle 9 alle 19, la tradizionale iniziativa di Confesercenti sotto ai Portici di via Roma in concomitanza con l'Antiquaria

AREZZO — Domenica, 2 gennaio, con orario 9 -19, torna il Mercatale con la prima edizione del 2022.

La mostra mercato di prodotti agroalimentari locali, curata da

Confesercenti Arezzo, con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio, che come consueto si svolgerà sotto i Portici di via Roma.

Saranno dieci le aziende che esporranno i loro prodotti di stagione tra cui i formaggi freschi e stagionati del Valdarno e della Valtiberina, i prodotti da forno dolci e salati della Valtiberina, le marmellate e i succhi con la frutta di stagione, i mieli, l'olio extravergine della Valdichiana, la verdura di stagione fresca e confezionata sottolio e non mancheranno legumi, frutta secca e farine.

Gli stand garantiscono la genuinità dei prodotti per un mercato che si

differenzia proprio per la peculiarità di valorizzare produzioni locali.

"Ci auguriamo che anche questa edizione del Mercatale - commenta Lucio

Gori di Confesercenti - non rappresenti solo un'occasione di acquisto di

prodotti della filiera corta per le famiglie aretine, ma anche per i numerosi turisti che malgrado la situazione di incertezza legata al contagio, in questi giorni saranno presenti per soggiornare nel nostro territorio e visitare il nostro centro storico in occasione della Fiera Antiquaria e delle attrazioni ancora presenti della Città del Natale".