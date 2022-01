Rave abusivo "si sta sciogliendo, sotto controllo"

Il vicesindaco Lucia Tanti interviene su quanto accaduto a Poti. Ringraziamenti alle forze di sicurezza. "Fatto intollerabile e ingiustificabile"

AREZZO — "Voglio ringraziare i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la nostra Municipale per l'egregio ed efficace lavoro che li ha visti impegnati fin dalle prime ore di questo nuovo anno nel ripristinare ordine e sicurezza, 'sciogliendo' il maxi assembramento che si era venuto a creare con il rave abusivo alla ex Fontemura a Poti. E grazie anche al nostro Prefetto Maddalena De Luca".

Queste le parole del vicesindaco Lucia Tanti che, attraverso una nota, fornisce pure aggiornamenti su quanto accaduto nella montagna aretina a partire da ieri sera, coinvolgendo circa 500 giovani, senza alcuna misura di sicurezza. Ferito anche un passante, in seguito ad un alterco con uno dei partecipanti, per un camion che ostruiva la strada. Il giovane è stato identificato e il malcapitato medicato dall'ambulanza sul posto.

"La situazione è sotto controllo e si sta procedendo allo sgombero: la celere e organizzata riposta delle forze dell'ordine ha fatto si che un evento abusivo e potenzialmente insidioso si stia risolvendo in pieno ordine e in tempi rapidi".

Poi, il vicesindaco Tanti termina con una dura presa di posizione "quand'anche sia comprensibile da parte dei giovani la voglia di aggregarsi, scelte come quella di ieri sera non sono né giustificate, né giustificabili o tantomeno tollerabili. Non è infatti comprensibile l'assoluta mancanza di responsabilità rispetto al momento difficile e delicato che stiamo vivendo e per questo l'unica risposta da dare è quella più rigorosa, la sola in grado di garantire sicurezza a tutti.

Un ultimo ma sentito grazie va invece a tutti gli aretini, in particolare ai ragazzi, che ieri sera hanno saputo tenere insieme il giusto divertimento e le necessarie regole da rispettare per proteggere se stessi e tutti noi".