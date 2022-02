Uomo trovato cadavere dentro ad un'automobile

Civili ucraini in ginocchio davanti ai carri armati russi: cercano di fermarli a mani nude

A stroncarlo sarebbe stata un'overdose di sostanze stupefacenti. L'allarme dato dai passanti. Indaga la polizia

AREZZO — Un uomo è stato trovato cadavere, questa mattina, dentro ad un'automobile nella zona di via Tarlati ad Arezzo, nel parcheggio dell'area sosta camper. Secondo quanto si apprende a stroncarlo sarebbe stata un'overdose di sostanze stupefacenti.

A notare la vettura sarebbero stati alcuni passanti che avrebbero allertato, immediatamente, le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale ed i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. E' quindi intervenuta la polizia di stato, con personale della squadra mobile e della scientifica.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. La Procura ha aperto un fascicolo sulla vicenda come atto dovuto.