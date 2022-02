Lady chef aretina in lizza tra i migliori d'Italia

Crisi Ucraina: la Russia, le cause e il patto non scritto con gli Usa

Alessia Uccellini è l'unica locale rimasta in gara per “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza - Premio Italia a Tavola”

AREZZO - SANSEPOLCRO — La Lady chef Alessia Uccellini del ristorante Il Fiorentino di Sansepolcro è l'unica aretina rimasta in gara nel sondaggio “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza - Premio Italia a Tavola”.

Terminate le votazioni del 2° turno, sono stati decretati i 36 finalisti (6 per ciascuna categoria) del 14° sondaggio online che ha registrato ben 185.550 votanti. Il 3° e ultimo turno, che ha già preso inizio e si concluderà alle 12 di lunedì 21 febbraio, decreterà i sei Personaggi dell’anno 2021. Anche in questo caso tutti i candidati ripartono da zero voti, sarà quindi ancor più importante che il pubblico continui a sostenere i suoi preferiti sfruttando il passaparola sui canali social.

Nella categoria cuochi, dove è presente Alessia Uccellini sono andati in finale insieme alla Lady Chef di Sansepolcro con 7.756 preferenze, Giuseppe Di Iorio, che ha ricevuto 7.999 preferenze e primo posto, Alessandro Buffolino (7.329 preferenze), Rosanna Marziale (7.212 preferenze), Antonino Cannavacciuolo (6.665 preferenze) e Moreno Cedroni (5.698 preferenze). Non sono passati al turno finalenella categoria cuochi del sondaggio Matteo Metullio, Carlo Cracco, Seby Sorbello, Alessandro Circiello, Rafael Nistor e la cortonese Silvia Baracchi, già vincitrice del 'Personaggio dell'anno' in passato.