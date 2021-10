Scoperta piccola discarica abusiva lungo le mura

Tanti i rifiuti recuperati nel primo evento di Retake Arezzo che si è svolto domenica nella zona sotto al Duomo

AREZZO — Domenica scorsa, in una bellissima giornata autunnale, si è svolto il primo evento Retake Arezzo realizzato con il Patrocinio del Comune e la collaborazione di SEI Toscana.

L’intervento ha permesso di bonificare il percorso lungo le mura e sotto il Duomo molto degradato a causa dell’abbandono di rifiuti ed è stata anche rimossa una piccola discarica abusiva nascosta tra le sterpaglie.

“L’attività è stata possibile sia grazie all’impegno dei retaker di Arezzo che hanno partecipato sia ai Gruppi di EcoTrekk Arezzo e di Lega Ambiente Arezzo cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno profuso in una giornata domenicale. Un grande ringraziamento al Comune di Arezzo ed in particolare all’Assessorato all’Ambiente ed agli Uffici preposti per la loro collaborazione ed alla di SEI Toscana per il supporto logistico fornito” commenta Antonio, Referente di Retake Arezzo.