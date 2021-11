Smettere di fumare si può, riparte il corso

Promosso dal servizio dipendenze della Asl prevede otto incontri per la durata di due mesi. Trattamenti sia individuali che di gruppo

AREZZO — Lo sappiamo bene. Smettere di fumare non è facile, ma è comunque possibile. Dalle statistiche basate sui dati dei corsi fino ad oggi svolti ad Arezzo - negli anni sono stati oltre 70 - emerge che i partecipanti hanno una probabilità molto alta di spegnere per sempre la sigaretta.

In ogni centro SerD della provincia c'è una equipe che effettua trattamenti per smettere di fumare, sia individuali che di gruppo, che si basano sull'approccio cognitivo- comportamentale, a cui è possibile associare anche il trattamento farmacologico; tale associazione mostra di essere l'intervento più efficace.

Ogni anno sono valutati i trattamenti di gruppo e i risultati sono in linea con quanto descritto anche nella letteratura internazionale: tra chi lo porta a termine, smette di fumare circa il 60% e dopo 1 anno più del 30% non ha rifumato.

Per quanto riguarda Arezzo vengono seguite più di 100 persone ogni anno, con una riduzione in questo anno causata dalla pandemia.

E' attiva stabilmente una collaborazione con l'Unità Operativa di Pneumologia dell'Ospedale di Arezzo e con il Consultorio Familiare per i casi difficili e per gli interventi di sensibilizzazione.

La durata del Trattamento di gruppo è di circa 2 mesi: 8 incontri settimanali il lunedì pomeriggio dalle ore 17,30 alle 18,30 presso la sede del SerD di Arezzo sita in Via Fonte Veneziana,17 ad Arezzo.

Prima dell'inizio del corso è previsto un colloquio preliminare conoscitivo con la dottoressa Eleonora La Ferla, che condurrà il gruppo, a cui ne seguirà uno con il medico referente del tabagismo dottor Daniele Pieralli per una valutazione medica generale e l'eventuale prescrizione farmacologica come sostegno al percorso.

Chi fosse interessato può contattare la dottoressa Eleonora La Ferla ai numeri 0575/255935-43 oppure all'indirizzo eleonora.laferla@uslsudest.toscana.it