Un nuovo direttore per infermieri ed ostetriche

La guida del Dipartimento della Asl Sud Est è stato affidato a Vianella Agostinelli. Ecco il suo percorso professionale

AREZZO — Vianella Agostinelli è la nuova direttrice del Dipartimento infermieristico e ostetrico della Asl Toscana sud est.

Ha 53 anni, è nata ad Ancona, ha una laurea in Scienze infermieristiche e ostetriche e ha ottenuto un master di secondo livello in Politiche sanitarie. È arrivata nella Sud Est nel settembre 2020 per ricoprire il ruolo di direttore Uoc Direzione infermieristica presidio ospedaliero Arezzo, Bibbiena, Sansepolcro e direttore infermieristico dell’Area provinciale aretina.

Nel suo percorso professionale ha svolto il ruolo di direttore delle Professioni sanitarie nell’Azienda Usl di Modena, con posizionamento in Direzione strategica dal 2017 al settembre 2020, e precedentemente direttore della Direzione infermieristica e tecnica dell’àmbito territoriale di Rimini nell’Azienda Usl della Romagna.

Dal 2010 al 2016 è stata il direttore infermieristico dell’Uoc di Post acuzie del presidio ospedaliero di Rimini, maturando una specifica esperienza in àmbito clinico-assistenziale oltre che manageriale.

Svolge attività di docenza al corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche dell’Università di Modena e Reggio Emilia e al corso sperimentale di laurea magistrale a indirizzo clinico in Scienze infermieristiche e ostetriche di Humanitas.