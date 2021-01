Zona gialla, "primo sospiro di sollievo"

Festa nel centro storico di Lucca, in centinaia ballano in piazza senza la mascherina

Il direttore di Confesercenti, Mario Checcaglini, auspica un ritorno alla normalità e minori limitazioni di orario per bar e ristoranti

AREZZO — Dopo il weekend in zona arancione, la Toscana da lunedì 11 a venerdì 15 torna in zona gialla e Confesercenti auspica a non dover registrare nuove limitazioni. “La notizia positiva per le imprese - commenta il direttore Mario Checcaglini - è che dopo i lunghi mesi di lockdown mascherato, adesso possono tirare un primo sospiro di sollievo. Ora, però, dobbiamo impegnarci a non chiudere di nuovo le saracinesche. Occorre procedere con i vaccini e fintanto che questi non hanno raggiunto la diffusione necessaria, servirà rigore e fermezza nel fare rispettare le misure di distanziamento e l’utilizzo delle mascherine. Le imprese non possono permettersi di affrontare nuovi periodo di stop".

E concludendo il direttore dell'associazione di via Fiorentina si focalizza su un particolare settore, il più penalizzato "le limitazioni orarie per bar e ristoranti sono una zavorra per chi dalle 18 in poi può ricorrere solo all’asporto e alle consegne a domicilio. Una scelta questa che non può essere una soluzione.

È infatti importante consentire ai ristoratori di lavorare a cena nel completo rispetto delle regole anticontagio. La categoria è preparata e non può essere considerata come la responsabile della diffusione del virus. Da parte delle attività c’è il massimo impegno per rispettare e far rispettare le regole. Lasciamo quindi vivere le attività facendo ogni sforzo per mantenere al minimo le restrizioni”.