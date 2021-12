Ghiaccio flagella le strade, raffica di incidenti

Quella di ieri è stata una giornata difficile ed anche oggi il maltempo continua a stringere la morsa. Tanti interventi dei Carabinieri

CASENTINO — Numerosi interventi, ieri nel giorno dell'Immacolata, per problemi alla viabilità e incidenti stradali causati dal maltempo. A riferirlo il comandante dei Carabinieri di Bibbiena, Giuseppe Barbato.

A Bibbiena, in piazza Tarlati, il ghiaccio si è reso molto pericoloso anche per i pedoni. Personale dell’Arma e del comune è intervenuto per mettere in sicurezza

A Salutio un’auto, Suzuki Vitara, è fuoriuscita dalla sede stradale e il conducente e’ stato trasferito dal personale del 118 in codice giallo all’ospedale di Bibbiena. È stato estratto dalla autovettura dai Carabinieri di Talla intervenuti sul posto.

A Chiusi della Verna gli uomini della centrale operativa Bibbiena e i Carabinieri Forestali sono intervenuti in soccorso di un uomo, rimasto fortunatamente illeso, che a causa del ghiaccio si è ribaltato con la propria macchina.

Ancora a Bibbiena, infine, si è verificato un sinistro tra due auto. Coinvolte un’anziana e una donna più giovane. In un primo momento quest’ultima, dopo aver urtato la prima, si è allontanata a causa shock subito, ma poi è ritornata sul posto e si è proceduto con le formalità del caso. Nessun ferito grave ed, al momento, nessun provvedimento adottato dai militari.

Intanto sulle montagne anche questa mattina ha ripreso a nevicare. Lo stesso, addirittura, sulle alture intorno alla città di Arezzo.