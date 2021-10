Arezzo Città del Natale, torna la ruota panoramica

Dopo lo stop dovuto alla pandemia si rinnova l'appuntamento più amato dell'anno. Tra installazioni luminose, mercatini, presepi

AREZZO — Praticamente è già iniziato il count down. La città si sta mobilitando per vivere in grande stile uno dei periodi più belli dell’anno. Come abbiamo annunciato anche da Quinews torna Arezzo Città del Natale: il calendario di eventi voluto dalla Fondazione Arezzo Intour e realizzato con il Comune di Arezzo che, dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022, ogni fine settimana, vestirà a festa il meraviglioso centro storico della città toscana.

Tantissime le attrazioni che scandiranno l’attesa del Natale e accompagneranno l’inizio del nuovo anno, a partire dall’originale percorso di istallazioni luminose che offrirà una lettura insolita e spettacolare di architetture e palazzi storici accompagnando il visitatore in un itinerario spettacolare e magico.

Al “Prato”, grande area verde che domina la città, torna il “Christmas Village” con il “Mercato delle Meraviglie” ricco di prodotti gastronomici e tantissime curiosità, la grande area dedicata ai Christmas Brick e l’attesissima ruota panoramica.

In Piazza Grande (fino al 26 dicembre) si rinnova l’appuntamento con i Mercatini di Natale organizzati da Confcommercio Arezzo e si respirano le atmosfere uniche del Villaggio Tirolese, il più grande in Italia fuori dai confini del Tirolo, mentre all’interno del Palazzo della Fraternita dei Laici la Casa di Babbo Natale offrirà ai bambini e la possibilità di scattarsi una foto con Santa Claus.

Presepi originali saranno allestiti in Piazza San Francesco e Piazza della Badia mentre piazza San Jacopo e piazza Risorgimento ospiteranno un mercatino tradizionale organizzato da Confesercenti Arezzo caratterizzato da piccole casette in legno che offriranno l’atmosfera tipica del villaggio natalizio.

Piazza Guido Monaco ospiterà invece il mercatino delle opere dell’ingegno.

E poi saranno tanti gli eventi speciali e le iniziative collaterali che regaleranno atmosfere uniche e imperdibili fondendosi a meraviglia con il patrimonio artistico e culturale che la città offre.

Tutte le informazioni sulle attività e gli orari del calendario Arezzo Città del Natale saranno presto disponibili su www.arezzocittadelnatale.it.

Facebook e Instagram: Arezzo Città del Natale

Facebook e Instagram: Mercatini di Natale Arezzo