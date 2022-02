Con i fondi Pnrr Arezzo punta alla svolta green

Confindustria soddisfatta dei progetti illustrati dall'assessore Casi. Rigenerazione urbana e mobilità sostenibile, temi trasversali a più settori

AREZZO — I milioni del Pnrr Arezzo ha l'obiettivo di diventare una città sempre più sostenibile. Questo quando annunciato nei giorni scorsi dall'assessore Alessandro Casi e ribadito anche oggi alla delegazione locale di Confindustria Toscana Sud in un incontro dedicato proprio alla riqualificazione del capoluogo.

"I progetti di rigenerazione urbana finanziati con i fondi Pnrr cambieranno il volto della città e gli interventi infrastrutturali per la mobilità sostenibile contribuiranno a fare di Arezzo una città sempre più 'green', in linea con le priorità di tutela ambientale che si è posta questa Amministrazione. E’ poi di fondamentale importanza condividere questa progettualità con i costruttori edili, attori tra i più importanti nel processo di sviluppo della città”, ha infatti detto ancora Casi.

L'assessore si è confrontato con una folta platea di imprenditori e con il presidente della Sezione Ance Arezzo, l'architetto Igor Michele Magini e il responsabile di Confindustria Toscana Sud Delegazione di Arezzo, Alessandro Tarquini.

“La rigenerazione urbana, la valorizzazione degli spazi e delle piazze cittadine sono temi di straordinaria rilevanza non solo economica ma anche sociale; dopo l’isolamento della fase pandemica, ricostruire le città e il tessuto urbano in un’ottica di maggiore vivibilità, acquista una valenza ancora più importante - ha detto Magini – abbiamo apprezzato inoltre la modalità di impostazione degli investimenti, suddivisi in lotti più piccoli che consentiranno più agevolmente la partecipazione anche da parte delle imprese locali. Che questo possa essere di stimolo anche alle altre Amministrazioni della nostra provincia”.

“L'incontro dimostra come la rigenerazione urbana e la mobilità sostenibile interessino trasversalmente più settori – ha concluso Alessandro Tarquini - la nostra Associazione promuove da sempre ogni azione volta a migliorare il tessuto urbano, in termini di stimolo per l’economia e attrattività per l’intero territorio. Abbiamo apprezzato lo spirito d’iniziativa dell’assessore Casi e la sua visione di investimento”.