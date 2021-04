Covid, altri 97 contagiati in provincia di Arezzo

Pochi tamponi eseguiti. Nel capoluogo il maggior numero di casi. Diminuiscono i ricoveri. Morti tre aretini al San Donato e 1 all'ospedale di Grosseto

AREZZO — Non si arresta il contagio in tutta la provincia di Arezzo. Sono 97 i nuovi positivi, 4 in più del giorno precedente.

Sono 18 Comuni dove sono stati riscontrati casi. Nel capoluogo ci sono altri 30 malati. Tanti casi anche a Cortona (12) e Montevarchi (11).

Per quanto riguarda le vallate vediamo che in Valdarno i contagiati odierni sono 31, in Valdichiana 24, Casentino 10 e Valtiberina 2.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 639 tamponi e la Asl ha dichiarato definitivamente guariti 37 aretini.

Tanti i decessi dovuti al Coronavirus. Due donne di 73 e 82 anni e un 85enne sono morti al "San Donato". All'ospedale di Grosseto è spirata una donna di 74 anni trasferita da Arezzo. Sempre al nosocomio maremmano sono morte altre due donne di 90 e 94 e un uomo di 102 anni.

Per quanto riguarda la fascia d'età, oggi, i 50enni risultano quelli più contagiati.

Si alleggerisce la pressione sugli ospedali. Al"San Donato" di Arezzo ci sono 129 ricoverati (2 in meno del giorno precedente) e di questi 106 si trovano nei reparti Covid e 23 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti scendono a 71 (ieri erano 75) compresi i 15 in "Rianimazione".

Attualmente sono 1.955 gli aretini ancora positivi, mentre in 2.721 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 185 nuovi casi (ieri erano 184) e di questi 97 sono residenti in provincia di Arezzo, 64 nel Senese, 20 nel Grossetano 4 3 extra Asl.

Pochi tamponi e pochi casi in tutta la Toscana. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.

Ecco i nuovi casi riscontrati in provincia di Arezzo.