Governance, Arezzo dalla parte delle donne

Evento finale del progetto promosso dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio. Obiettivo: ridurre il gap femminile

AREZZO — L’Italia ha tra i tassi di occupazione femminile più bassi in Europa e la presenza delle donne ai vertici, aziendali e politici, è ai minimi termini.

Per questo il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Arezzo-Siena per contribuire ad innalzare il livello di partecipazione femminile alla governance del nostro territorio ha promosso il percorso “Donne&Governance: una risorsa per lo sviluppo dell’economia - progetto per una nuova classe dirigente femminile”.

Il progetto si è articolato in una serie di incontri formativi ed in momenti di affiancamento individuale rivolti alle imprenditrici, finalizzati proprio ad individuare e rimuovere quegli ostacoli sociali, culturali e psicologici che frenano la crescita professionale e l’ affermazione in politica e nell’economia delle donne.

Il progetto che riprende un format di Confcommercio, prevede anche un evento finale, aperto al pubblico, in programma domani, giovedì 24 febbraio, alle 17,30 al Teatro Pietro Aretino.

E’ possibile partecipare in presenza all’iniziativa previa registrazione da fare attraverso l’apposito form presente sul sito istituzionale www.as.camcom.it .

Sono obbligatori mascherina Ffp2 e Green pass rafforzato. L’incontro sarà comunque anche trasmesso in diretta sulle pagine Fb della Camera di Commercio.