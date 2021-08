Arezzo, manca un mese all'inizio del campionato

Soddisfazione per l'allenatore Mariotti per il percorso fatto dalla squadra. Positive le amichevoli disputate, potrebbero arrivare novità dal mercato

AREZZO — Tre giorni di meritato riposo per la compagine amaranto, mister Mariotti ha concesso una mini vacanza ai suoi ragazzi che riprenderanno il cammino verso l’inizio della nuova stagione martedì 17 agosto al comunale quando nel pomeriggio si sottoporranno alla prima seduta di allenamento dopo aver effettuato i tamponi.

Il rompete le righe c’è stato venerdì dopo la partitella interna disputata al comunale vinta per 4 a 2 dalla squadra con maglia nera contro gli arancioni. Doppietta di Cutolo, Strambelli e Foggia mentre per la squadra arancione si è messo in evidenza Ramon Muzzi con una doppietta. I primi tre potrebbero essere i valori aggiunti del cavallino nel prossimo campionato, mentre il figlio di Roberto Muzzi potrebbe entrare a far parte ufficialmente della rosa amaranto.

La prima parte della preparazione ha mostrato una squadra, nelle amichevoli disputate, già ben collaudata capace di tradurre in campo le idee del suo allenatore. Mister che nelle interviste del dopo amichevoli si è sempre detto soddisfatto della crescita della squadra evidenziando il duro lavoro fatto dai giocatori e il gioco messo in campo a Viterbo e contro il Gubbio dove l’Arezzo per lunghi tratti della partita ha comandato il gioco in campo e subito la rete solo al novantesimo. Strada ancora moto lunga ma quanto fatto vedere fin qui dai giocatori mostra un Mariotti fiducioso e ottimista.

La società ha messo a disposizione dell’allenatore una rosa di giocatori che merita il favore dei pronostici per la vittoria finale del campionato di serie D. L’infortunio di Marras e Ruggeri fanno riflettere e con molta probabilità il direttore generale De Vito, dopo gli acquisti fatti, tornerà su mercato per completare definitivamente una rosa che dietro le indicazioni dell’allenatore Mariotti, potrà dirsi completa e pronta per affrontare il campionato. Tutti i reparti potrebbero essere rafforzati e completati con nuovi ingressi.

Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i gironi dei campionati di serie D, l’Arezzo si ritroverà con molta probabilità nel girone con le squadre della Toscana, Umbria, Lazio e forse ci potrebbe essere anche qualche marchigiana.

Il debutto ufficiale in campionato il 19 settembre e da quel giorno partirà la rincorsa alla Lega Pro per cancellare definitivamente una pagina nera della storia del cavallino. La settimana prima il 12 ci sarà invece il debutto in coppa occasione per i tifosi per vedere la prima uscita ufficiale degli amaranto.