L'Arezzo Football Academy di nuovo in campo

Domenica 10 ottobre per la seconda di campionato di Prima Categoria contro la Virtus Chianciano. Esordio casalingo

AREZZO — Dopo la vittoria nella prima giornata di campionato nel campo del Torrita, una delle formazioni più quotate alla promozione, l’Arezzo Football Academy tornerà in campo per la seconda partita ufficiale, del campionato di Prima Categoria, domenica 10 ottobre.

Sarà l’esordio casalingo per la squadra amaranto dato che nelle gare di Coppa Toscana gli incontri sono avvenuti tutti fuori casa, e l’avversario per il battesimo davanti al pubblico di Arezzo sarà la Virtus Chianciano, con fischio d’inizio ore 15.30.

La Virtus Chianciano ha iniziato nel peggiore dei modi il Girone F di campionato, perdendo in casa per 6-1 contro l’Olimpic Sansovino. Alla formazione di casa non è bastata la rete di Battelli poiché la squadra di Monte San Savino è andata in rete per ben due volte con Gianquitto, poi hanno seguito Nikolla, Biscaro Parrini, Vasseur e Bianchi.

L’Arezzo Football Academy arriva a questa sfida, invece, dopo la vittoria per 2-1 nel campo del Torrita: di Artini e Gozzi le reti che hanno portato i primi tre punti in campionato; mentre i ragazzi di mister Franchi vengono complessivamente da due vittorie di file, se consideriamo anche il 3-1 in Coppa contro l’Olmoponte.

Francesco Artini, giocatore della compagine amaranto che domenica scorsa ha segnato il gol che ha aperto le marcature, parla così della sfida di domenica: “Quella contro il Torrita è stata una gara molto impegnativa, sicuramente la nostra è stata una prestazione positiva. Sapevamo di affrontare un avversario ostico, e per questo ci siamo preparati bene durante la settimana. Il gol è sempre una bella emozione e un’altrettanta bella sensazione, farlo poi in un campo così difficile è stato importante. Non ci possiamo sedere, domenica affronteremo la Virtus Chianciano e dovremmo essere concentrati. Cercheremo di dare il massimo per rendere onore alla maglia e a questa società”.

Per l’occasione, l’Arezzo Football Academy effettuerà una diretta Facebook della partita integrale