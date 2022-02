Lavoro e futuro, Arezzo risponde a 2mila giovani

Torna l’innovativo format di orientamento “Smart Future Academy”. Confronto aperto con istituzioni e imprenditori del territorio

AREZZO — Che cosa vorrei fare e farò da grande. Quali sono le competenze del futuro più richieste. Vale la pena seguire i miei sogni. Ho un’idea imprenditoriale, cosa faccio…

Queste sono solamente alcune delle domande che affliggono la maggior parte dei giovani, compresi quelli aretini che potranno trovare risposte venerdì, 18 febbraio, durante l’evento di orientamento firmato Smart Future Academy, che ormai da 6 anni si occupa di supportare i ragazzi e le ragazze, in procinto di scegliere il proprio percorso, nelle loro scelte sul domani.

L’Associazione, infatti, ha messo a punto un format di orientamento per i giovani particolarmente efficace: basato sull’ascolto e l’interazione con brillanti professionisti che raccontano il proprio lavoro e il percorso di studi che li ha portati al successo personale e professionale, permettendo di ottenere crediti per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) degli studenti.

L’innovativo progetto di orientamento verrà aperto dalla presidente e co-founder di Smart Future Academy, Lilli Franceschetti, dal Web Conduttore, Davide Briosi e dal Pres. CCIAA di Arezzo-Siena Massimo Guasconi. Inoltre, sul palco di Arezzo 2021 Online, davanti a una platea virtuale di oltre 2mila ragazzi, si alterneranno gli imprenditori Mariangela Alterini, Francesco Butali, Vincenzo Franzese, Francesca Lombardi, Ilaria Minucci, Livio Sassolini, Marco Sanarelli, Agnese Pini e Franco Vaccari. Le nove figure di rilievo del territorio toscano racconteranno le loro esperienze personali e lavorative, i successi e gli insuccessi delle loro carriere, e com’è possibile realizzarsi seguendo la propria passione, con impegno, studio, disciplina ma anche gioia e divertimento.