Scandicci-Arezzo, partita sospesa al 27'

Pioggia intensa e campo impraticabile. Il direttore manda tutti negli spogliatoi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. Riusultato 0-0

AREZZO — SANDICCI-AREZZO: 0-0 PARTITA SOSPESA

27'- L'arbitro si rende conto che in queste condizioni è impossibile giocare e sospende la partita.

25' - Aumenta l'intensità della pioggia. Il campo non riesce più ad assorbire l'acqua. Così non è possibile giocare.

24' - Clamorosa occasione per l'Arezzo. Calderini sfrutta un erroraccio della difesa, condizionata anche dal campo, e a tu per tu con il portiere calcia a lato. Incredibile.

23' - Scandicci pericoloso con Marini che dalla sua destra crossa ma il suo traversone finisce sopra la traversa di Colombo.

21' - Mancino prova un'incursione sulla destra ma viene fermato dal terreno zuppo d'acqua. La partita è brutta, il maltempo condizione la gara.

18'- Batte Mariani e palla abbondantemente sopra la traversa di Colombo.

17'- Punizione dal limite per lo Scandicci per un fallo su Tacconi, aretino e figlio del primario di Malattie Infettive del San Donato.

-13' Un vero e proprio nubifragio si sta abbattendo a Scandicci. Se la pioggia continua con questa intensità sarà difficile arrivare fino alla fine. In campo la palla non scorre. Pozze in tutto il rettangolo di gioco.

- 3' Parte forte l'Arezzo che si fa vedere in avanti e cerca di prendere in mano le redini della partita nonostante le condizioni meteo proibitive.

1'- Calcio d'inizio. Arezzo in completo amaranto e padroni di casa in tenuta bianca.

Una partita da vincere per continuare a sperare e superare questo periodo di grande difficoltà. L'Arezzo sul campo dello Scandicci deve cercare la zampata.

Piove e fa freddo. L'impianto non è dotato di un impianto di illuminazione adeguato.

Pre Partita

Sussi manda in campo dal primo minuto l'ultimo acquisto. Il difensore Frosali prelevato in settimana dal Poggibonsi fa parte degli 11 titolari. Rientro anche per Mancino, dopo aver scontato due turni di squalifica. A centrocampo l'allenatore amaranto si affida a Pizzutelli-Marchi-Sicurella. In attacco Foggia-Calderini-Mancino. Gara importante per il Cavallino dove è necessario fare progressi dopo la vittoria con luci e ombre di domenica scorsa contro la Pro Livorno. L'obbiettivo è quello dei tre punti per restare ancora in corsa per la vittoria finale. Sussi cerca risposte dai suoi giocatori e chiede cuore e carattere in campo.

Lo Scandicci è reduce da due sconfitte consecutive. Inizio gara alle 14,30.

Il Tabellino

SCANDICCI (3-5-2): 1 Timperanza; 2 Edu Mengue, 3 Gianneschi, 4 Burato, 5 Santeramo, 6 Francalanci, 7 Marini, 8 Tacconi, 9 Imprenda, 10 Mariani, 11 Corsi. Allenatore Athos Rigucci

A disposizione: 12 Bruni, 13 Frascadore, 14 Ficini, 15 Gianassi, 16 Sinisgallo, 17 Hoxhaj, 18 Grillo, 19 Vanni, 20 Saccardi.

AREZZO (4-3-3): 1 Colombo; 23 Campaner, 15 Lomasto, 77 Frosali, 3 Mastino; 26 Marchi, 95 Pizzutelli, 16 Sicurella; 20 Mancino, 9 Foggia, 18 Calderini. Allenatore Andrea Sussi

A disposizione: 12 Commisso, 2 Biondi, 6 Pisanu, 10 Cutolo, 21 Ruggeri, 24 Muzzi, 31 Marras, 44 Memushi, 80 Tordella.

Arbitro: Daniele Aronne di Roma 1

Assistenti: Alessandro Rastelli di Ostia Lido, Giulio Pancani di Roma 1.

