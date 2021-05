"Scelgo Arezzo" rilancia sul turismo di qualità

Draghi scherza sul togliere la mascherina Covid per la foto: «Ancora no, tra un paio di mesi»

Il Gruppo consiliare presenta due atti di indirizzo. Valorizzazione di percorsi cicalbili e la realizzazione di un museo virtuale del Rinascimento

AREZZO — Un'opposizione costruttiva, questo l'impegno che il Gruppo consiliare "Scelgo Arezzo" sta portando avanti. Non importa se le elezioni sono lontane, Marco Donati, Valentina Sileno e tanti simpatizzanti della lista civica, che è diventata pure Associazione, non perdono occasione per stimolare l'Amministrazione comunale a fare di più e meglio.

Così questa mattina l'incontro si è incentrato sul turismo e la location scelta non poteva che essere il luogo più rappresentativo della città. In Piazza Grande i due consiglieri comunali hanno illustrato le loro idee per attrarre sempre più visitatori in città, sintetizzate in due atti di indirizzo.

Per prima cosa si parla di cicloturismo. Una realtà che sta prendendo sempre più campo in Italia ed in particolare modo in Toscana. In questo contesto Arezzo ha tutte le caratteristiche per diventare protagonista. Un territorio vario fatto di pianura ma anche di colline dolci e "gestibili" in sella ad una bicicletta. Una natura incontaminata che regala scorci suggestivi in mezzo a storia e cultura.

Recuperare i percorsi delle ferrovie dismesse, promuovere in ogni sede le piste ed i percorsi ciclabili, intercettare i grandi players di settore per veicolare il concetto che Arezzo è città a misura delle due ruote. Questo è l'impegno chiesto all'Amministrazione Comunale da Scelgo Arezzo".

Ma non solo. Parlavamo di cultura, caratteristica che ad Arezzo certamente non manca. Così il Gruppo consiliare propone la realizzazione di un museo virtuale del Rinascimento. Percorsi interattivi che, collegati attraverso App a itinerari reali e visitabili fisicamente, regalino un'esperienza unica al turista. Nell'era della tecnologia sfruttare lo strumento elettronico per esaltare opere d'arte antiche invidiate da tutto il mondo. Nel progetto di Donati e Sileno c'è la promozione del Rinascimento attraverso le "Vie del Vasari", un percorso fruibile da smartphone e godibile in presenza.

Tante iniziative che mirano a dare spunti a questa Amministrazione comunale. Donati, infatti, sottolinea come la sua opposizione sia incentrata proprio nel proporre iniziative e stimolare il governo della città a fare meglio e di più. Nonostante le elezioni si siano tenute meno di un anno fa, Donati e Sileno girano la città come in campagna elettorale. Non cercano il consenso ma sono nelle piazze per ad ascoltare la gente, per percepire le loro necessità e per portare la voce dei cittadini in Comune.

Insomma, un nuovo modo di fare politica che guarda più a costruire che a distruggere.