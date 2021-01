"Ecco uno dei finti carabinieri", ma è uno scherzo

Ha iniziato a circolare un messaggio in rete che indica il 50enne Mirco Tripponcini come componente della banda. "Non so chi l'abbia scritto"

CASTIGLION FIORENTINO — Si è svegliato stamani ed ha visto centinaia di messaggi sul telefono che lo avvisavano di quanto sta circolando su Wapp e su Facebook: e cioè che lui sarebbe uno dei componenti della banda dei finti carabinieri che nelle ultime settimane ha seminato il terrore tra Toscana e Umbria. Il messaggio, che sta diventando virale, riporta anche il suo volto, ripresa da una foto.

E' iniziata male la giornata di Mirco Tripponcini, 50enne molto conosciuto a Castiglion Fiorentino per la scuola di Judo e per la sua passione per le moto. "Non sarò uno stinco di santo - scherza Mirco - ma essere accostati a certi episodi è davvero brutto anche perchè io lavoro con i bambini e non mi piace che si possa dubitare della mia onestà e correttezza".

Gli hanno scritto in tanti, non solo dalla Toscana. Anche dall'Umbria e dal Lazio. Lui non ha niente a che fare con questa banda e lo ha scritto a chiare lettere anche sul suo profilo Facebook, chiedendo di non condividere quel messaggio che sta girando.

"Non ho idea perchè sia partita questa cosa, se come scherzo o come qualcosa di più cattivo nei miei confronti - conclude Mirco - Certo è che, in ogni caso, è uno scherzo venuto molto male e che potrebbe ledere la mia persona, più che altro a livello lavorativo. Sto rispondendo a tutti in modo da fermare questa diffusione spropositata di una notizia falsa".