Auto ribaltata con cinque persone dentro

E' accaduto all'alba, pochi minuti dopo le 5. In due, di 28 e 44 anni, sono state trasferite all'ospedale San Donato in codice giallo

MONTERCHI — Incidente all'alba, intorno alle 5, nella zona delle ville di Monterchi.

Un'auto con cinque persone all'interno si è ribaltata, per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti automedica, ambulanze, Carabinieri di Sansepolcro e Vigili del Fuoco.

Due persone, di 44 e 28 anni, residenti tra Sansepolcro e Città di Castello, sono stati trasportate all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo, gli altri tre sono stati portati all'ospedale di Sansepolcro, per controlli di sicurezza. Nessuno di questi riportava traumi evidenti.