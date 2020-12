​Acceso l'albero di Natale anche a Saione

Un'altra piazza di Arezzo illuminata dalle luci per le prossime festività. Chierici: “Non casuale la scelta di questo quartiere, come Campo di Marte”

AREZZO — E' stato acceso per la prima volta questo pomeriggio l'albero illuminato che l'amministrazione comunale ha deciso di posizionare in piazza a Saione. Fa parte dell'iniziativa Christmas Light, con la quale verrà data una luce nuova e inconsueta a molte zone di Arezzo. Come ieri è toccato a Campo di Marte, così oggi la luce natalizia è arrivata davanti alla chiesa di San Francesco Stigmatizzato.

Non è casuale la scelta. Il quartiere che vive intorno alla parrocchia è stato quello che negli ultimi anni ha visto più degrado. E fa parte di quelle zone di Arezzo non periferiche, ma che comunque non fanno parte del centro storico e non godono normalmente di questo genere di attenzioni durante le feste.

“Abbiamo deciso di andare ad illuminare anche delle zone della città diverse dal solito – ha detto l'assessore Simone Chierici, poco prima di accendere l'albero ed illuminare la piazza – perchè volevamo lanciare il messaggio che siamo vicini a tutti gli aretini, non solo a quelli del centro città”. Prima di premere l'interruttore che ha dato il via all'illuminazione, ha voluto fortemente ringraziare anche la Fondazione, che tanto si è spesa anche per questa iniziativa.

C'era anche tanta gente, con il naso all'insù, ad aspettare di vedere accendersi l'albero di Natale, posizionato in mezzo alla grande aiuola di verde pubblico che ospita anche la statua di San Francesco. La centralità della piazza nel quartiere, attraversata su un lato anche da via Vittorio Veneto, ha aiutato il crearsi di una piccola folla. Un centinaio di persone che hanno lasciato partire un lungo applauso quando la luce delle feste ha inondato Saione.